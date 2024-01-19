Για παραβάσεις που αφορούν σε ζωοκλοπή συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο πέντε Έλληνες, ενώ για τον έναν σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβάσεις που αφορούν σε κατοχή όπλων.

Σε περιοχές του Δήμου Ρεθύμνου και Δήμου Αμαρίου αστυνομικοί της Ασφάλειας Ρεθύμνης και των ΤΑΕ Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, διενήργησαν έρευνες σε ποιμνιοστάσια που διατηρούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν προβεί σε παραβάσεις ζωοκλοπής καθώς καταμετρήθηκαν λιγότερα προβατοειδή από τα δηλωθέντα και όλα που εντοπίστηκαν, δεν έφεραν την προβλεπόμενη σήμανση. Όλα τα δηλωθέντα αμνοερίφια από τους κτηνοτρόφους, υποχρεωτικά φέρουν σήμανση, τα γνωστά ενώτια. Ως εκ τούτου τα προβατοειδή που εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, δεν ανήκαν στα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία ενός εκ των συλληφθέντων κατά την οποία βρεθήκαν και κατασχεθήκαν: Δύο πιστόλια, εκατό δέκα πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, είκοσι καψύλλια για αγνώστου τύπου πιστόλι ή τυφέκιο και ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

