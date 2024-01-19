Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή των Σερρών.

Γύρω στις 18:15, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στον δρόμο από Σέρρες προς Δράμα, λίγο μετά τη διασταύρωση του οικισμού της Τούμπας.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 72χρονος οδηγός του ενός αυτοκινήτου και να τραυματιστεί ο 55χρονος οδηγός του άλλου οχήματος.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο 55χρονος τραυματίας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.