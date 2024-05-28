Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το xronos.gr δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να χτυπήσει μητέρα που καθόταν σε παγκάκι μαζί με το μωρό της που βρισκόταν σε καρότσι.

Από τη σύγκρουση, τα αίτια της οποίας διερευνώνται αυτή την ώρα από την Τροχαία, φέρεται ότι το ένα όχημα «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο, χτύπησε πυροσβεστικό κρουνό και κατέληξε σε παγκάκι, όπου εκείνη την ώρα μεταξύ άλλων κάθονταν μία μητέρα περί των 30 ετών με το παιδί της που είναι βρέφος περί των 8 μηνών.

Ως αποτέλεσμα του τροχαίου, τραυματίστηκαν η μητέρα και το βρέφος. Στη φωτογραφία, μάλιστα, βλέπετε το εμφανώς χτυπημένο παγκάκι, το καρότσι του βρέφους και τον σπασμένο πυροσβεστικό κρουνό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής τους δύο τραυματίες. Στο σημείο επενέβησαν επίσης Τροχαία και Πυροσβεστική.

Κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του βρέφους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, καθώς ο τραυματισμός του φέρεται να είναι βαρύς.

Να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν συμβεί και κατά το παρελθόν τροχαία ατυχήματα, καθώς ασυνείδητοι οδηγοί δεν τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες.

