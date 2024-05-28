MINI LORD: Εντοπίστηκε το ναυάγιο στον κόλπο των Μεγάρων

Στον κόλπο των Μεγάρων και σε βάθος 222 μέτρων εντοπίστηκε το MINI LORD, φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε στις 20 Νοεμβρίου του 1976 έπειτα από πρόσκρουση με άλλο πλοίο.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο ερευνητής Κώστας Θωκταρίδης, το ναυάγιο εντοπίστηκε 7,67 ναυτικά μίλια ανατολικά από τη διώρυγα του Ισθμού.

«Κείτεται σε βάθος 222 μέτρων με κλίση 4 μοιρών αριστερά. Στην αριστερή πλευρά της πλώρης διακρίνεται ρήγμα στα ύφαλα του MINI LORD. Πετονιές, δίχτυα και παραγάδια το έχουν καλύψει στο πέρασμα των 48 χρόνων... Πρόκειται για ένα ναυάγιο με ασυνήθιστες ναυπηγικές γραμμές που άφησε εποχή στην εμπορική ναυτιλία» αναφέρει ο ίδιος.

Αυτός ο τύπος πλοίου ήταν γνωστός τη δεκαετία του 1970 ως MINI Bulk Carrier, τα οποία ήταν πολύ καλά εξοπλισμένα διαθέτοντας εξελιγμένα για την εποχή τους όργανα ναυτιλίας. Επιπλέον, ήταν εξαιρετικά ευέλικτα στις μανούβρες καθώς διέθεταν δυο κύριες μηχανές και δυο πηδάλια (τιμόνια).

Η ιστορία του MINI LORD

Το ρολόι έγραφε 22:40 όταν, το βράδυ της 20 Νοεμβρίου του 1976, είχε μόλις βγει από τη διώρυγα της Κορίνθου. Το πλοίο ταξίδευε έμφορτο με 2.545 τόνους σιδήρου, από την Τεργέστη της Ιταλίας για το Ταρτούς της Συρίας μέσω Πειραιά που θα προσέγγιζε προηγουμένως για πετρέλευση.

Εν τω μεταξύ ένα άλλο πλοίο, το Φ/Γ COSTIS TAF είχε αποπλεύσει στις 21:30 της ίδιας ημέρας με 12μελές πλήρωμα, από το αγκυροβόλιο Περάματος κενό φορτίου για το Κόπερ της Σλοβενίας. Στις 23:50 τα δύο πλοία που είχαν διασταυρωμένες πορείες συγκρούονται. Το COSTIS προσκρούει με την πλώρη του στο αριστερό πρωραίο τμήμα του MINI LORD προκαλώντας του ρήγμα.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο το MINI LORD βυθίζεται με την πλώρη με ταχύτητα αφού και οι δύο μηχανές του συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά στο πρόσω ολοταχώς. Mαζί του χάθηκαν για πάντα και τα οκτώ μέλη του πληρώματός του.

«Παρά την ταχύτατη κινητοποίηση» αναφέρει η εφημερίδα Μακεδονία της εποχής «ξεκίνησαν άμεσα ταχύπλοα σκάφη του λιμενικού, από τα διυλιστήρια Βαρδινογιάννη έφυγαν όλα τα ρυμουλκά, πλησίασαν όλα τα παραπλέοντα πλοία, ναυαγοσωστικά σκάφη ξεκίνησαν από τον Πειραιά και την Ελευσίνα ενώ πολεμικό αεροπλάνο έριχνε φωτοβολίδες φωτίζοντας την περιοχή του ναυαγίου... όλοι αντίκρυσαν την ίδια εικόνα, ξύλα, πετρελαιοκηλίδες, ατομικά σωσίβια, διάσπαρτα αντικείμενα του πλοίου, την αναποδογυρισμένη σωσσίβια λέμβο αλλά ούτε ίχνος από τους οκτώ άνδρες του πληρώματος...».

Το COSTIS υπέστη μόνο μικροζημιές στο πρωραίο τμήμα του.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΑΣΝΑ (Ανακριτικό Συμβούλιο Ναυτικών Ατυχημάτων) την ευθύνη για το δυστύχημα έφερε κυρίως ο πλοίαρχος του MINI LORD, o οποίος μέχρι και δύο λεπτά πριν από τη σύγκρουση είχε τηλεφωνική επικοινωνία μέσω VHF (ο ασύρματος ήταν στην αριστερή πλευρά της γέφυρας) και λόγω της ύπαρξης γερανού στη μέση του πλοίου, δεν μπορούσε να ελέγχει τη δεξιά πλευρά αυτού από το σημείο που βρισκόταν.

Όταν τελικά ολοκλήρωσε τη συνομιλία του και συνειδητοποίησε την ύπαρξη του COSTIS σε μικρή απόσταση από το MINI LORD αιφνιδιάστηκε και έστριψε το πηδάλιο όλο δεξιά...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

