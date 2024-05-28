Σε ύψος - ρεκόρ από το 2000 ανήλθε ο αριθμός των πολιτογραφήσεων μεταναστών στην Γερμανία το 2023, με την Συρία και την Τουρκία να είναι οι πιο συχνά εκπροσωπούμενες εθνικότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2023 πολιτογραφήθηκαν Γερμανοί 200.100 αλλοδαποί, κατά 19% περισσότεροι από ό,τι το 2022, όταν είχε σημειωθεί αύξηση των πολιτογραφήσεων κατά 28% σε σχέση με το 2021.

'Ατομα από 157 διαφορετικές εθνικότητες έλαβαν την γερμανική υπηκοότητα, με περισσότερες από τις μισές πράξεις πολιτογράφησης να αφορούν άτομα από την Συρία, την Τουρκία, το Ιράκ, την Ρουμανία και το Αφγανιστάν.

Ιδιαίτερα αυξήθηκαν οι πολιτογραφήσεις Ιρακινών (κατά 67%) και των Αφγανών (κατά 55%), ενώ αντιθέτως οι πολιτογραφήσεις Τούρκων μειώθηκαν κατά 25%.

Τα πολιτογραφημένα άτομα ήταν κατά μέσο ηλικίας 29,3 ετών, ενώ το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται σε 45%.

Ειδικά σχετικά με τους Ουκρανούς, ο αριθμός των πολιτογραφήσεων αυξήθηκε το 2023 κατά 6% σε σύγκριση με το 2022, ενώ αντιστοιχεί στο 3% του συνόλου των πολιτογραφήσεων για την περσινή χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.