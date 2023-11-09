Την εξιχνίαση ληστείας που διαρπάχθηκε πέρσι τον Απρίλιο σε μεταφορική εταιρεία στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, όπου οι δράστες οπλισμένοι με δύο καλάσνικοφ άρπαξαν 19.500 ευρώ, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση κατηγορούνται πέντε άτομα, μεταξύ αυτών ένας 35χρονος Αλβανός και τέσσερις Έλληνες, ηλικίας 23, 24, 25 και 36 ετών.

Ο 35χρονος κι ο 23χρονος είναι ήδη προφυλακισμένοι καθώς είχαν συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο για κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης και κατά περίπτωση για οπλοκατοχή (taser, φυσίγγια και γεμιστήρας πυροβόλου όπλου). Τα συγκεκριμένα αντικείμενα βρέθηκαν σε πλυντήριο αυτοκινήτων και καφέ στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, με διαχειριστή τον αλλοδαπό. Ο εντοπισμός των καλάσνικοφ σε μία από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις οδήγησε και στην εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας για την οποία απολογήθηκαν και προφυλακίστηκαν.

Δυο εκ των συνεργών τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ο πέμπτος αναζητείται με ένταλμα σύλληψης.

Οι δράστες φαίνεται πως χρησιμοποίησαν κλεμμένη μοτοσικλέτα, η οποία εντοπίστηκε σε δασική έκταση και αποδόθηκε στο νόμιμο ιδιοκτήτη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

