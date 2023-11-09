Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης 8 Νοεμβρίου 2023 στην περιοχή των Αμπελοκήπων με πρωταγωνιστές έναν 62χρονο ιερέα που έχει παύσει να λειτουργεί εδώ και έναν χρόνο και την 49χρονη πρεσβυτέρα του, μητέρα τριών ανηλίκων παιδιών.

Όπως κατήγγειλε η ίδια η παπαδιά στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, το απόγευμα της Τετάρτης όταν ο Ιερέας επέστρεψε στο σπίτι τους είχαν μια έντονη λογομαχία για οικογενειακό ζήτημα και εκείνος χειροδίκησε βίαια, την άρπαξε από το λαιμό και την χτύπαγε στον τοίχο μπροστά στα δύο από τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Το τρίτο ήταν σε προπόνηση ποδοσφαίρου.

Η παπαδιά έχασε τις αισθήσεις της από τα χτυπήματα και με τη συνδρομή της αδερφής της και γειτόνων διακομίστηκε σε κλινική για να εξεταστεί η σοβαρότητα των χτυπημάτων.

Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που μόνο οργή προκαλεί και σαφώς ο κληρικός οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το απαράδεκτο συμβάν που δεν συνάδει με το λειτούργημα του χειροτονημένου ιερέα.

