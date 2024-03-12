Αιματηρό επεισόδιο που είχε ως συνέπεια ένας 21χρονος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή των Κυμίνων, στη Θεσσαλονίκη. Πέντε άτομα συνελήφθησαν για την επίθεση στον νεαρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 22:00. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με μπουνιές και κλωτσιές στον 21χρονο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι αλλά και το σώμα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους πέντε δράστες της επίθεσης. Πρόκειται για τρεις Έλληνες και δύο Αλβανούς, ηλικίας 17 έως 22 ετών. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια σιδερογροθιά, με τις αστυνομικές Αρχές να εξετάζουν αν οι δράστες τη χρησιμοποίησαν για τον ξυλοδαρμό του 21χρονου.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.