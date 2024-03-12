Φάρσα αποδείχθηκε το προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, το οποίο πραγματοποίησε άγνωστος λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, σήμερα Τρίτη.

Ο άγνωστος έδωσε περιθώριο μιας ώρας και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΤΕΕΜ.

Το κτήριο εκκενώθηκε ενώ έκλεισε για την κυκλοφορία των οχημάτων η οδός Λουκάρεως από το ύψος της οδού Κάλβου έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Μετά από έρευνα δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.

