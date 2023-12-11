Συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά τις 00:10 ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51 στους Αμπελόκηπους.

Από τη φωτιά τραυματίστηκε μία 32χρονη γυναίκα, ένοικος του διαμερίσματος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα.

