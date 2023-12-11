Λογαριασμός
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη- Στο νοσοκομείο 32χρονη ένοικος

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα

φωτιά σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά τις 00:10 ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51 στους Αμπελόκηπους.

Από τη φωτιά τραυματίστηκε μία 32χρονη γυναίκα, ένοικος του διαμερίσματος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα.

Πηγή: thestival.gr

TAGS: Φωτιά διαμέρισμα Θεσσαλονίκη
