Αποκαθίσταται η σιδηροδρομική σύνδεση Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Αποκαθίσταται η σιδηροδρομική σύνδεση στον κεντρικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης, που είχε διακοπεί εξαιτίας των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», μετά την άφιξη, αργά το βράδυ, της πρώτης εμπορικής αμαξοστοιχίας στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.

Έως τις 16 Δεκεμβρίου στον σιδηροδρομικό άξονα θα κινούνται μόνο εμπορευματικοί συρμοί, ώστε να αποσυμφορηθούν το ταχύτερο δυνατόν τα εμπορευματικά κέντρα. Από τις 16 Δεκεμβρίου θα δρομολογηθούν και τα επιβατικά τρένα, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η σιδηροδρομική εξυπηρέτηση.

Εντός των πρώτων μηνών του 2024 θα ξεκινήσουν και οι εργασίες οριστικής αποκατάστασης τόσο του κύριου άξονα όσο και των δύο άλλων σιδηροδρομικών τμημάτων, Λάρισας - Βόλου και Παλαιοφαρσάλου - Καλαμπάκας, αλλά και της τουριστικής γραμμής του Πηλίου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της προσωρινής αποκατάστασης της γραμμής καθόδου στο τμήμα από Δομοκό μέχρι Λάρισα με ηλεκτροκίνηση, πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΣΕ, με καταγραφικό τρένο, οι προβλεπόμενες μετρήσεις, ώστε να πιστοποιηθεί η γραμμή προτού δοθεί σε κυκλοφορία, όπως απαιτούν οι σχετικοί κανονισμοί.

Από την επεξεργασία των μετρήσεων η γραμμή μετρήθηκε ως κατάλληλη για ταχύτητες μέχρι και 160 χιλιόμετρα ανά ώρα. Εν τούτοις, η ταχύτητα εκμετάλλευσης ορίζεται στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα, λόγω των εργασιών αποκατάστασης της γραμμής ανόδου. Επίσης, έγινε έλεγχος και της γραμμής επαφής, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων, που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.

