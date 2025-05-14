Την ταυτότητα της βαριά τραυματισμένης κοπέλας που βρέθηκε πεσμένη σήμερα τα ξημερώματα στο πεζοδρόμιο της Βασ. Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει να αναζητά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» που συνομίλησε το thestival η κοπέλα τελικώς είναι ανήλικη, μόλις 14 ετών, και όχι 25 ετών όπως είχε αρχικώς είχε εκτιμηθεί και νοσηλεύεται με πολλαπλά σοβαρότατα τραύματα σε όλο της το σώμα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μάλιστα οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι εάν υπάρξει βελτίωση στην κατάσταση της υγείας της τότε πιθανότατα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» όπου υπάρχει κατάλληλη κλινική παίδων.

Πηγή: skai.gr

