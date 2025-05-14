Η μονή Σίμωνος Πέτρα στο Άγιο Όρος, γνωστή και ως Σιμωνόπετρα ή Βράχος του Σίμωνα, υπερβαίνει τα παρακλάδια της χριστιανικής πίστης σε εθνικό επίπεδο, φιλοξενώντας μοναχούς από όλο τον κόσμο.

Ρεπορτάζ του Associated Press στην καταπράσινη χερσόνησο του Άθω μας ξεναγεί στην αυτόνομη κοινότητα στην οποία υπάρχουν 20 μοναστήρια, μεταξύ των οποίων ένα ρωσικό, ένα βουλγαρικό και ένα σερβικό.

Η παρουσία μοναχών από άλλα έθνη στο Άγιο Όρος δεν είναι ασυνήθιστη. Αλλά σε ένα μόνο μοναστήρι - τη Σίμωνος Πέτρα - κατοικεί το μεγαλύτερο φάσμα εθνικοτήτων.

Το AP μίλησε με τέσσερις μοναχούς της Σίμωνος Πέτρας, έναν Έλληνα, έναν Κινέζο, έναν Γάλλο, και έναν Συρολιβανέζο.

Ο Έλληνας μοναχός:

Ο Αρχιμανδρίτης Ελισαίος, 74 ετών είναι Έλληνας και ζει στο μοναστήρι από το 1973. AP Photo/ Thanassis Stavrakis

Ηγούμενος της Σίμωνος Πέτρας από το 2000, ο Ελισαίος ζει στο μοναστήρι από το 1973. Μιλώντας στο δημοσιογράφο του διεθνούς πρακτορείου, τόνισε ότι το Άγιο Όρος «πνευματικά δεν έχει σύνορα. Είναι ένας τόπος, ένα κέντρο του χριστιανικού μοναχισμού. Όχι μόνο τώρα, από πολύ παλιά. «Και αυτό αποδεικνύεται μέσα από την επιβίωσή του Αγίου Όρους ανά τους αιώνες.. έχει μια ιερή αποστολή να ενώνει τους ανθρώπους σε ειρηνική συνύπαρξη, όπου μεταξύ τους θα υπάρχουν αληθινές σχέσεις, αγάπη και αρμονική συνεργασία».

Ο Κινέζος μοναχός

Πατέρας Ησαΐας, 50 ετών: Κινέζος, γεννημένος στο Βιετνάμ. AP Photo/ Thanassis Stavrakis



Ο Ησαΐας ζει στη Σίμωνος Πέτρα από το 2006, φτάνοντας εκεί από ένα συνδεδεμένο μοναστήρι στη Γαλλία, στο πλαίσιο μιας πνευματικής αναζήτησης.

Για το τι τον έφερε στο Άγιο Όρος: «Ήταν στην ουσία μια βαθιά αναζήτηση της πνευματικής ζωής, η οποία είναι η απάντηση για το νόημα της ζωής. Και το αναζητώ αυτό από τα νιάτα μου. Επειδή είμαι Κινέζος της διασποράς και έφυγα από το Βιετνάμ όπου γεννήθηκα ως πρόσφυγας και στη συνέχεια μας δέχτηκαν με την οικογένειά μου στην Ελβετία και μεγάλωσα εκεί.

Και σε αυτό το ελβετικό περιβάλλον, προσπαθούσα να καταλάβω τι κάνω, πού πηγαίνω, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Και ψάχνοντας, βρήκα κάποιες απαντήσεις μέσω της αρετής, και αυτή η αρετή συνδέθηκε με το πρόσωπο της Ορθοδοξίας».

Ο Γάλλος μοναχός:

Πατέρας Μακάριος, 73 ετών: Γάλλος. AP Photo/ Thanassis Stavrakis



Ο Μακάριος ζει στη Σίμωνος Πέτρα από το 1979, αφότου ξεκίνησε μια πνευματική αναζήτηση που πυροδοτήθηκε από τις φοιτητικές εξεγέρσεις του 1968 στο Παρίσι.

Μιλώντας για τη διαδρομή που έκανε μέχρι να φτάσει στο Άγιο Όρος είπε: «Αρχικά είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Ανήκω στη γενιά του 1968 στο Παρίσι, όπου όλοι σκεφτόντουσαν την επανάσταση, την πολιτική επανάσταση. Με κάποιους φίλους, νιώσαμε ότι το πρόβλημα που είχαν οι νέοι τότε δεν ήταν πολιτικό, ότι ήταν πνευματικό, ότι η κοινωνία μας είχε ξεχάσει την έννοια της παράδοσης, της αγιότητας του Θεού.... Σε μια πνευματική αναζήτηση, διαπίστωσα ότι τελικά, η εκπλήρωση της αλήθειας, βρίσκεται στον Χριστιανισμό, αλλά στον αρχικό Χριστιανισμό, στους πατέρες της Εκκλησίας, στους Αποστόλους. Και ενώ έψαχνα, διαπίστωσα ότι αυτό δεν ήταν απλώς μια αναφορά, μια νοσταλγία του παρελθόντος, αλλά ότι υπάρχει, ζει στην Ορθόδοξη Εκκλησία».

Ο Συρολιβανέζος μοναχός

Πατήρ Σεραφείμ, 46: Συρολιβανέζος. AP Photo/ Thanassis Stavrakis



Ο Σεραφείμ ζει στη Σίμωνος Πέτρα από το 2010. Σχετικά με το τι σημαίνει για αυτόν το Άγιο Όρος τόνισε στο AP: «Το Άγιο Όρος είναι ένας τόπος, θα έλεγα, όπου βρίσκεις πραγματικά πνευματική γαλήνη. Βλέπετε, ο μοναχισμός πάντα αναζητούσε γαλήνια μέρη για να βρει τον εαυτό του και έτσι να αναζητήσει τον Θεό. Το Άγιο Όρος είναι πρωτίστως ένας τόπος που για πολλούς αιώνες έχει διατηρήσει αυτόν τον χαρακτήρα».

