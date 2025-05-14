Αστυνομική επιχείρηση σε χώρους της Νομικής Αθηνών - Βίντεο

Αστυνομική επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας τα ξημερώματα της Τρίτης 13 Μαΐου, σε δυο χώρους της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Πρόκειται για έναν υπό κατάληψη χώρο και ένα αυτοδιαχειριζόμενο από ομάδες κυλικείο, τουλάχιστον κατά την τελευταία δεκαετία.

Κατά την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν πειστήρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την εξιχνίαση της επίθεσης σε εκδήλωση στις 30 Απριλίου.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι χώροι αποδόθηκαν σε υπεύθυνο της Σχολής.

Υπενθυμίζεται ότι, ακριβώς πριν ένα χρόνο στους ίδιους χώρους είχε πραγματοποιηθεί επιχείρηση για την εκκένωση κατάληψης, κατά την οποία είχαν συλληφθεί 28 άτομα.

Πηγή: skai.gr

