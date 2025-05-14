Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Νεαρή γυναίκα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πεζοδρόμιο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα, περίπου 25 ετών, ενώ ο Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της πτώσης από ύψος.

EKAV

Μία νεαρή γυναίκα, 25 ετών, εντοπίστηκε τα ξημερώματα από περαστικούς, πεσμένη σε πεζοδρόμιο και βαριά τραυματισμένη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου και αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ. 

Η 25χρονη δια σωληνώθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της πτώσης από ύψος.

TAGS: Θεσσαλονίκη γυναίκα
