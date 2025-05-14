Θεσσαλονίκη: Νεαρή γυναίκα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πεζοδρόμιο

Μία νεαρή γυναίκα, 25 ετών, εντοπίστηκε τα ξημερώματα από περαστικούς, πεσμένη σε πεζοδρόμιο και βαριά τραυματισμένη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου και αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η 25χρονη δια σωληνώθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της πτώσης από ύψος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.