Στα... λευκά ντύθηκαν τα Βράσταμα και η Ορμύλια Χαλκιδικής, από σφοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε ελαιοκαλλιέργειες.
Ένα τέταρτο έντονης χαλαζόπτωσης ήταν αρκετό, σύμφωνα με τα voria, για να καταστρέψει πάνω από το 30% της φετινής παραγωγής.
Το χαλάζι, σε μέγεθος φουντουκιού, βρήκε τα ελαιόδεντρα σε ένα ευαίσθητο στάδιο ανάπτυξης, ρίχνοντας τους μελλοντικούς καρπούς στο έδαφος. «Ίσως η ζημιά να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς δεν ξέρουμε πόσο έχουν πειραχθεί σε αυτό το στάδιο οι ταξιανθίες που έμειναν στα δέντρα», όπως δήλωσαν γεωπόνοι και ελαιοκαλλιεργητές από την Ορμύλια.
Η ανησυχία των παραγωγών είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό του ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνονται καλλιεργείς που βρίσκονται σε προανθικό στάδιο, όπως συμβαίνει αυτή την εποχή με τις ελιές.
