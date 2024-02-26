Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 47χρονη από την Βουλγαρία για τηλεφωνικές απάτες με λεία 280.000 ευρώ

Στη φυλακή επέστρεψε μετά την καταδίκη της σε 8ετή κάθειρξη μία 47χρονη από τη Βουλγαρία που κάθισε στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για εμπλοκή σε τηλεφωνικές απάτες, με θύματα - κυρίως - ηλικιωμένες και πρόσχημα τον τραυματισμό συγγενικών τους προσώπων σε δήθεν τροχαία ατυχήματα.

Ενεργώντας καθ' υπόδειξη άγνωστων συνεργών της που επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τις παθούσες κι έχοντας το ρόλο της είσπραξης χρημάτων και κοσμημάτων που υποτίθεται ότι προορίζονταν για τη διενέργεια πουλυδάπανων χειρουργείων, η 47χρονη κρίθηκε ένοχη για οκτώ περιπτώσεις απάτης και επιπλέον δύο σε απόπειρα, με συνολική λεία γύρω στις 280.000 ευρώ. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι απάτες τελέστηκαν κατά την περίοδο του 2019, στη Θεσσαλονίκη. Η εμπλοκή της ωστόσο αποκαλύφθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα μετά από μία απόπειρα απάτης, όταν η ίδια ομολόγησε τις πράξεις της και προφυλακίστηκε.

Απολογούμενη στο δικαστήριο η κατηγορούμενη αποδέχθηκε τις ενέργειές της, δηλώνοντας όμως άγνοια για την απάτη. Η ίδια ανέφερε πως πίστευε ότι εισπράττει μετρητά και τιμαλφή που - όπως είπε - αντιστοιχούσαν σε ποσά τα οποία είχαν δανειστεί οι παθούσες από τοκογλύφους στην πατρίδα της, παίζοντας τζόγο σε καζίνο της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, τα μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα τα μετέφερε στη Βουλγαρία όπου τα παρέδωσε στους «εμπνευστές» της απάτης. Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστούν.

Οι ισχυρισμοί της δεν έπεισαν τους δικαστές που την έκριναν ένοχη χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

