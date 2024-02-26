Μεταφορά ασθενούς με ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού

Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού (τύπου S70B, Aegean Hawk) μετέφερε χθες το βράδυ ασθενή, μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου M/V SEABRAVERY σημαίας Μάλτας, στην 115 Πτέρυγα Μάχης στα Χανιά.
Ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Η αερομεταφορά του έγινε μετά από αίτημα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης .
Πηγή: skai.gr
