Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη ζήτησε και έλαβε ο 39χρονος από την Αλβανία που κατηγορείται για τη δολοφονία της 29χρονη σύντροφό του στα Καμίνια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του e- kriti.gr, o φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα, o οποίος άσκησε σε βάρος του ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 39χρονος έφτασε στα Δικαστήρια Ηρακλείου με σκυμμένο κεφάλι, φορώντας κουκούλα και μάσκα προστασίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το πρωί της Παρασκευής 16/02 o 39χρονος αλβανικής καταγωγής μεθυσμένος άρχισε να καυγαδίζει με την 29χρονη, σηκώνοντας την πολυκατοικία που διέμεναν στο πόδι.

Ο καυγάς εξελίχθηκε σε τραγωδία, με τον 39χρονο να παίρνει ένα όπλο και να πυροβολεί τη γυναίκα στο κεφάλι, καταλήγοντας να την σκοτώσει. Αμέσως μετά την πράξη του, επικοινώνησε με τον ΕΚΑΒ για να αναφέρει το περιστατικό και να ζητήσει βοήθεια.

Η άφιξη του ΕΚΑΒ στο σημείο συνοδεύτηκε από την άμεση κλήση της αστυνομίας, η οποία διαπίστωσε την 29χρονη να βρίσκεται νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος και τον 39χρονου πάνω της. Ο δράστης, μετά την άφιξη των αρχών, παραδόθηκε άνευ αντίστασης και αποδέχθηκε την ευθύνη του για το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretapost, ο καυγάς δεν ήταν η πρώτη συμπλοκή μεταξύ του ζευγαριού, αλλά η συνήθεια περιστατικών και εντάσεων στη σχέση τους δεν είχε καταλήξει ποτέ σε μοιραίο αποτέλεσμα μέχρι το πρωινό της Παρασκευής 16/02. Οι αρχές εξετάζουν περαιτέρω τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την τραγική εξέλιξη.

