Σε κωματώδη κατάσταση, στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, νοσηλεύεται το τετράχρονο αγοράκι μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από τον σύντροφο της μητέρας του. Οι γιατροί διασωλήνωσαν το παιδί, το οποίο φέρει πολλαπλά κατάγματα και επισκληρίδιο αιμάτωμα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Ο δράστης που το κακοποίησε βάναυσα, αναζητείται από τις Αρχές. Οι έρευνες της ΕΛΑΣ τόσο στη Λαμία όπου αρχικά ζούσε η γυναίκα, όσο και στον καταυλισμό του Βλυχού, όπου ζούσαν τελευταία, ήταν άκαρπες.

Στην οικογένεια υπήρχε ιστορικό βίας, με το παιδί να έχει πέσει κι άλλες φορές θύμα ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η μητέρα στους αστυνομικούς, τον τελευταίο μήνα ο 25χρονος είχε αρχίσει να επιδεικνύει πολύ βίαιη συμπεριφορά έναντι όλων των παιδιών της και ειδικά στον τετράχρονο αλλά και στην ίδια και μάλιστα πρόσφατα έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί και πάλι στο νοσοκομείο ο 4χρονος μετά από βίαιο ξυλοδαρμό.

Είχε ενημερωθεί σχετικά η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και μάλιστα εκκρεμούσε αίτημα προς την Εισαγγελία Ανηλίκων για την προστατευτική απομάκρυνση των παιδιών της οικογένειας, κάτι που δεν πρόλαβε να γίνει.

Τα υπόλοιπα αδερφάκια του 4χρονου, έχουν μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, για την προστατευτική τους φύλαξη, όσο διαρκούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

