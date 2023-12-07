Στην εφαρμογή του νόμου 5062/2023 για την «Επιλογή Διοικήσεων των Φορέων του Δημοσίου και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητάς τους» έχει ήδη προχωρήσει το Υπουργείο Εσωτερικών και η Υπουργός Νίκη Κεραμέως.

Μόλις ένα μήνα μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου και ένα μήνα νωρίτερα από τη θεσμικά προβλεπόμενη προθεσμία, καθώς η έκδοση της σχετικής πράξης προβλέπεται εντός διμήνου από την ψήφιση του νόμου, εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία κατηγοριοποιούνται οι φορείς που αφορούν πάνω από 600 θέσεις Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων και Εντεταλμένων Συμβούλων σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.



Οι Φορείς κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων τους.

Στην πρώτη ομάδα θα ενταχθούν νομικά πρόσωπα με δράση σε όλη την επικράτεια καθώς και οι 7 Υγειονομικές περιφέρειες. Συνολικά θα περιλαμβάνει 190 θέσεις διοικητών, υποδιοικητών κλπ.

Στην δεύτερη ομάδα θα ενταχθούν νομικά πρόσωπα με ειδικό αντικείμενο ή τοπική δράση και αφορά σε 270 θέσεις ενώ η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τα νοσοκομεία της χώρας.

Η διαδικασία επιλογής Διοικήσεων είναι διαφορετική ανά κατηγορία, ανάλογα με το εύρος και το είδος αρμοδιοτήτων των φορέων.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης έχει καθοριστεί ο τομέας της Υγείας για τον οποίο αναμένεται να εκδοθούν οι δύο πρώτες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μία για τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων και μία για τους Διοικητές και Υποδιοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρα.

