Συγκλονίζει η ανάρτηση του πατέρα των διδύμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν μαζί με την ξαδέρφη τους στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Χθες, στην ονομαστική του εορτή, ο πατέρας των δίδυμων Νίκος Πλακιάς, ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με τις κόρες του και την ανιψιά του στο Facebook.

Οι δίδυμες αδελφές Θωμαή και Χρύσα Πλακιά και η πρώτη τους ξαδέρφη Αναστασία Πλακιά, βρίσκονταν στο πρώτο βαγόνι, επειδή δεν υπήρχαν θέσεις στο 5ο βαγόνι για το οποίο είχαν βγάλει εισιτήρια. Από το πρώτο βαγόνι σκοτώθηκαν όλοι, εκτός του Γεράσιμου, του φοιτητή που δίνει ακόμα μάχη για τη ζωή του.

Δείτε την ανάρτησή του:

«Αντί για χρόνια πολλά, βάλτε τρία στολίδια στο δέντρο σας για τα κορίτσια μου, δυο ίδια για τα δίδυμα και ένα διαφορετικό για την Αναστασία, γιατί τόσο πολύ τους άρεσε να βλέπουν φώτα, δέντρα και το γιορτινό κλίμα των Χριστουγέννων (…) Καλές γιορτές να έχετε και πριν πάτε για ύπνο κάντε ένα χάδι στα παιδιά σας σαν να είναι το τελευταίο γιατί εγώ ούτε αυτό δεν πρόλαβα», γράφει μεταξύ άλλων ο κ. Πλακιάς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.