Σε ανακριτή κλήθηκαν να απολογηθούν οι δύο επιβάτες πτήσης εσωτερικού που συνελήφθησαν στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, επειδή αρνούνταν να συμμορφωθούν σε υποδείξεις του πληρώματος και του κυβερνήτη του αεροσκάφους, πριν την απογείωση. Η εισαγγελέας τους άσκησε ποινική δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών (που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο) σε βαθμό κακουργήματος, ενώ μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Πρόκειται για έναν 40χρονο κι έναν 24χρονο, με τη δικογραφία να αποδίδει στον πρώτο ότι αρνήθηκε να προσδεθεί και στον δεύτερο ότι άτμισε ηλεκτρονικό τσιγάρο. Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος με το ηλεκτρονικό τσιγάρο απολογήθηκε ότι άτμισε ασυναίσθητα, ενώ ο άλλος επικαλέστηκε ένα πρόβλημα υγείας για να δικαιολογήσει την άρνησή του να φορέσει τη ζώνη ασφαλείας.

Κατά την ίδια δικογραφία, καθώς οι δύο επιβάτες αγνοούσαν τις συνεχείς συστάσεις που τους γίνονταν, ο κυβερνήτης έκρινε αναγκαία την αποβίβασή τους, ενώ ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί που τους συνέλαβαν. Μετά την αποβίβασή τους το αεροσκάφος εκτέλεσε κανονικά την πτήση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

