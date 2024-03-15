Συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας τέσσερις (4) Συνοριακοί Φύλακες, που υπηρετούν στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Αμυγδαλέζας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- βασανιστήρια και συνέργεια σε βασανιστήρια.

Προηγήθηκε καταγγελία αλλοδαπού κρατούμενου, σύμφωνα με την οποία το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, ένστολοι του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι το απόγευμα της Τετάρτης, 13 Μαρτίου 2024, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του καταγγέλλοντα και δύο ακόμη αλλοδαπών, δύο από τους κατηγορούμενους Συνοριακούς Φύλακες χτύπησαν τον καταγγέλλοντα στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Οι άλλοι δύο Συνοριακοί Φύλακες κατηγορούνται ότι, ενώ βρίσκονταν στον χώρο, δεν προσπάθησαν να τους αποτρέψουν ή να τους σταματήσουν, αποδεχόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις πράξεις τους.

Ο αλλοδαπός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την ιατροδικαστική εξέταση, διαγνώσθηκε με κάταγμα στο πλευρό.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

