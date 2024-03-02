Μια καταγγελία που αφορά τις ηλεκτρονικές απάτες στο διαδίκτυο έφτασε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» καθώς το τελευταίο διάστημα αρκετοί είναι εκείνοι που δημιουργούν ψεύτικες ιστοσελίδες με πολύ χαμηλές τιμές, εξαπατώντας τους πολίτες.

Πρόκειται για ιστοσελίδες που εμφανίζονται κυρίως στα social media.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεκατιανοί», ο κ. Σταύρος Ιορδανίδης ανέφερε ότι παρήγγειλε μέσω διαδικτύου παντόφλες ανατομικές για διαβητικούς και τελικά του παραδόθηκε δέμα που είχε μέσα ένα ζευγάρι πολύχρωμα γοβάκια.

«Παρασύρθηκα ότι ήταν ελληνική επιχείρηση. Δεν κοίταξα αν έχει τράπεζα ή PayPal. Είχε μόνο αντικαταβολή» είπε ο κ. Ιορδανίδης ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε από έναν φίλο του στην Πάτρα να πάει στη διεύθυνση που βρισκόταν η υποτιθέμενη εταιρεία από όπου αγόρασε τις παντόφλες αλλά αντί για κατάστημα βρήκε ένα... χαμόσπιτο.



Πηγή: skai.gr

