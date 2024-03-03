Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» που «βρίσκουν» τα κλειδιά του ΟΦΗ

Η ομάδα του Φατίχ Τερίμ ταξιδεύει στην Κρήτη για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι», θέλουν να πλασαριστούν όσο καλύτερα γίνεται, ενόψει των playoff που ξεκινούν σε λίγες μέρες. Ο Παναθηναϊκός έχει παράδοση τα τελευταία χρόνια με αντίπαλους τους «Κρητικούς». Συγκεκριμένα, από το 2020, ο ΟΦΗ είναι ένα… «πεδίο βολής» για τους «πράσινους». Πέντε διαφορετικοί παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν σκοράρει με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Οι τρεις είναι στην σημερινή αποστολή με πρώτο τον Σεμπάστιαν Παλάσιος.



Σεμπάστιαν Παλάσιος τρία γκολ

Ίσως να κερδίζει τον τίτλο ο «δήμιος του ΟΦΗ», όπως ο Αϊτόρ του ΠΑΟΚ. Ο Αργεντίνος πέτυχε το πρώτο του γκολ απέναντι στους ασπρόμαυρους, στις 2 Φεβρουαρίου του 2022, στην πρώτη χρονιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οι “πράσινοι” άνοιξαν το σκορ με αυτογκόλ του Μεγιάδο, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν αλλά ο Παλάσιος έδωσε προβάδισμα στο «τριφύλλι» στο 42′. Βέβαια ο ΟΦΗ νίκησε με ανατροπή 3-2, όμως ο Παναθηναϊκός έδειξε καλό πρόσωπο.

Στις 22 Αυγούστου του 2022, στην δεύτερη αγωνιστική, ο Παλάσιος πάτησε ξανά το χορτάρι του «Γεντί Κουλέ» και δεν άργησε να βρει δύχτια. Έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στο 16ο λεπτό, με διαγώνιο σουτ εντός περιοχής, ύστερα από φοβερή πάσα του Ρουμπέν Πέρεθ. Τελευταίο γκολ του τον περασμένο Δεκέμβριο στην νίκη με 4-0, όπου έγραψε το 2-0. Σήμερα ο Αργεντίνος είναι στην αποστολή, ίσως θυμηθεί τα… παλιά.



