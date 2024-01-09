Μέσα σε λίγη ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυξήθηκε ο αριθμός των πολιτών που επέλεξε να κατεβάσει την εφαρμογή MyAuto wallet και από 26073 που καταγράφηκαν νωρίς σήμερα το μεσημέρι έφτασαν τους 33873 πολίτες.

Συγκεκριμένα, μέσω του Gov.gr Wallet, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έχουν για ενημερωτικούς λόγους πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του οχήματός τους, όπως αυτά τηρούνται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται.

Να υπενθυμίσουμε ότι διαθέσιμες στο Gov.gr Wallet είναι οι εξής πληροφορίες:

Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας από τα Μητρώα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

από τα Μητρώα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων - ΚΤΕΟ από τα Μητρώα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

από τα Μητρώα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας , ακινησίας και ιδιοκτησίας από τα Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

, ακινησίας και ιδιοκτησίας από τα Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εύρεση ασφάλισης οχημάτων από τα Μητρώα του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

από τα Μητρώα του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων. Ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του:

Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας

Αν έχει πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας

Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία

Αν το όχημα του έχει κλαπεί

Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Ο πολίτης μέσω του Gov.gr Wallet θα λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του, δύο εβδομάδες πριν τον επόμενο Τεχνικό Έλεγχο

Τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος

