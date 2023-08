Θεσσαλονίκη: Πήγαν να διαρρήξουν διαμέρισμα και πιάστηκαν επ' αυτοφώρω Ελλάδα 10:10, 07.08.2023 linkedin

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, 36 και 30 ετών, οι οποίοι χθες το μεσημέρι επιχείρησαν να εισέλθουν σε οικία ηλικιωμένης ημεδαπής, έγιναν όμως αντιληπτοί και προσπάθησαν να διαφύγουν χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν