Η Κύπρος ευχαρίστησε την Ελλάδα για τα δύο Canadair Ελλάδα 09:53, 07.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό είναι σε ύφεση, σύμφωνα με τον εκπροσώπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου