Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα ο 35χρονος που κατηγορείται για τον φόνο της θείας του Ελλάδα 09:20, 07.08.2023

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την Παρασκευή, ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκηση ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση