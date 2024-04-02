Σοκάρει καταγγελία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας για μια 9χρονη την οποία ο πατέρας της την πήγαινε για ερωτικό μασάζ.

Ειδικότερα, συγγενικό πρόσωπο ανήλικης ημεδαπής, κατήγγειλε πως 54χρονος μαζί με την ανήλικη κόρη του κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024, επισκέφτηκε πολλές φορές χώρους παροχής υπηρεσιών ερωτικού μασάζ μαζί της, καθώς επίσης και ότι συνέδεσε το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με το κινητό της ανήλικης, με αποτέλεσμα να αποθηκεύονται στο κινητό της και να είναι ορατά σε αυτήν, βίντεο και φωτογραφίες ακατάλληλου περιεχομένου.

Έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες του 54χρονου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια τα οποία απεστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας για εργαστηριακή εξέταση.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 54χρονου, για τα αδικήματα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρησης ανηλίκων, όπου ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη κατ’ εξακολούθηση, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης από οικείο πρόσωπο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

