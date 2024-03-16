Περισσότερα από 8.000 πυροτεχνήματα βρέθηκαν σε επιχείρηση οικιακών ειδών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει άδεια εμπορίας πυροτεχνικών ειδών. Για την υπόθεση συνελήφθη μια 24χρονη από την Ιταλία, η οποία ήταν προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης :



Αστυνομικοί του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μεσημβρινές ώρες χθες (15-03-2024), συνέλαβαν 24χρονη αλλοδαπή, για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα εμπορίας οικιακών ειδών, όπου ήταν προσωρινά υπεύθυνη, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει άδεια εμπορίας πυροτεχνικών ειδών. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.244 τεμάχια πυροτεχνικής κατασκευής, τα οποία στερούνταν αριθμού καταχώρησης και σχετικής ταξινόμησης.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

