Αυξημένες σε ποσοστό 30,4%, σε σχέση με το 2022, ήταν ο αριθμός των διεθνών οδικών αφίξεων την περασμένη χρονιά στη χώρα μας με τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα να καταγράφει τις περισσότερες οδικές διελεύσεις.

Πέρα από το γεγονός ότι ένα ποσοστό των οδικών αφίξεων αντιστοιχεί στους Έλληνες που επιστρέφουν από το ταξίδι τους στις γειτονικές χώρες, τα στοιχεία του 2023 έδειξαν σημαντική ανάκαμψη του οδικού τουρισμού και με τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα, Θάσο κτλ.) να υποδέχονται την πλειοψηφία των τουριστών.

Όπως προκύπτει από τον ετήσιο απολογισμό του ΙΝΣΕΤΕ του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023 καταγράφηκαν 10,4 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 8,0 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2022, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 2,4 εκατ./+30,4%.

Οι αφίξεις ανά σταθμό

Το 2023, όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί εμφάνισαν αύξηση σε σύγκριση με το 2022. Ειδικότερα, ο σταθμός του Προμαχώνα σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο σε απόλυτες διαφορές κατά +1,1 εκατ./+72,6% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 2,7 εκατομμύρια ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά +97 χιλ./+83,4% καταγράφηκε στο σταθμό των Καστανιών του Έβρου όπου σημειώθηκαν 214 χιλ. οδικές αφίξεις. Αντιθέτως, η χαμηλότερη ποσοστιαία αύξηση κατά +4 χιλ./+3,3% ήταν στο σταθμό του Κυπρίνου με 135 χιλ. οδικές αφίξεις.

Στον σταθμό των Ευζώνων οι αφίξεις ανήλθαν σε 2,3 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +153 χιλ./+7,1%. Οι διεθνείς οδικές αφίξεις στην πρώτη αυτή δυάδα των σταθμών αντιστοιχούν στο 47,6% των συνολικών. Συγκεκριμένα, ο σταθμός του Προμαχώνα δέχτηκε το 25,5% των εισερχόμενων οδικών αφίξεων το 2023 και ο σταθμός των Ευζώνων το 22,1%.

Ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός των Κήπων με +298 χιλ. /+44,8% και τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 962 χιλιάδες και μερίδιο 9,2%. Έπονται οι σταθμοί της Κρυσταλλοπηγής και του Ορμένιου με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 737 χιλ. και 666 χιλ., σημειώνοντας αύξηση +67 χιλ./+10,0% και +163 χιλ./+32,4% αντίστοιχα.

Ο σταθμός της Κακαβιάς με 616 χιλ. είχε άνοδο +50 χιλ./+8,8% και ο σταθμός της Νυμφαίας με 537 χιλ. αφίξεις και αύξηση +61 χιλ./+12,9%. Στον σταθμό της Νίκης οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 476 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +166 χιλ./+53,6% και στην Εξοχή η αύξηση ανήλθε σε +121 χιλ./+50,5% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 360 χιλιάδες. Στον σταθμό της Δοϊράνης καταγράφηκε αύξηση με +8,7%/+25 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 313 χιλ. οδικές αφίξεις.

Άνοδος επίσης την περασμένη χρονιά καταγράφηκε κι από όλες τις γειτονικές χώρες με την πρωτιά να έχει σε απόλυτες διαφορές κατά +1,5 εκατ. /+50,6% η Βουλγαρία καθώς σημειώθηκαν 4,5 εκατ. οδικές αφίξεις. Η εμφανής άνοδος της Τουρκίας αποτυπώθηκε επίσης στα νούμερα με 1,2 εκατ. οδικές αφίξεις και την αύξηση να ανέρχεται σε +395 χιλ. και σε ποσοστιαία διαφορά επίσης σε +50,6%, με σύγκριση το 2022.

Έπεται η Βόρεια Μακεδονία με 3,1 εκατ. οδικές αφίξεις και αύξηση +344 χιλ./+12,5%.

Τέλος, η αύξηση από την Αλβανία ανήλθε σε +200 χιλ./+13,2% ενώ καταγράφηκαν 1,7 εκατ. οδικές αφίξεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.