Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού μετά την επίθεση 12 οπαδών του ΠΑΟΚ, στην οδό Θ. Γαζή, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το ρολόι έδειχνε 00:19 όταν η παρέα του αδικοχαμένου Άλκη δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση από τους μαινόμενους οπαδούς. Οι δράστες πλησίασαν τα θύματά τους την ώρα που βρίσκονταν στα σκαλιά της οικοδομής της οδού Γαζή, τους ρώτησαν “τι ομάδα είστε” και όταν ένας εξ αυτών απάντησε “Άρης”, τους επιτέθηκαν με βιαιότητα, κραδαίνοντας λοστούς, μαχαίρια, στειλιάρια, πτυσσόμενα κλομπ, μεταλλικούς σωλήνες, ακόμη και… δρεπάνι! Ακόμη και όταν ο Άλκης τους εκλιπαρούσε να σταματήσουν, εκείνοι συνέχισαν απτόητοι να τον χτυπούν.

Η δολοφονική αυτή επίθεση με οπαδικά κίνητρα, έκοψε το νήμα της ζωής του Άλκη Καμπανού σε ηλικία μόλις 19 ετών. Δύο φίλοι του τραυματίστηκαν. Αμέσως μετά το φονικό χτύπημα, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και προσπάθησαν εκ των υστέρων να κρύψουν τα ίχνη τους.

Λίγες μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση, συλλαμβάνονται 12 άτομα ως υπαίτιοι. Κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι ενώ κατά τις απολογίες τους δεν παραδέχτηκε κανείς ότι ήταν εκείνος που κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα.

«Ακόμα κι αν η επίθεση γινόταν έξω από νοσοκομείο, ο Άλκης δεν θα ζούσε»

Οι λεπτομέρειες που έδωσε στην κατάθεσή της, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, η ιατροδικαστής και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Λήδα- Καλλιόπη Κοβάτση, προκάλεσαν σοκ.

Μάλιστα, πριν ξεκινήσει την κατάθεσή της, η κ. Κοβάτση προέτρεψε του γονείς του άτυχου Άλκη να βγουν από την αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς -όπως είπε- αυτά που θα ακουστούν είναι πολύ σκληρά.

Η ίδια, περιέγραψε με μεγάλη λεπτομέρεια τα τραύματα που έφεραν οι δύο φίλοι του άτυχου Άλκη που τραυματίστηκαν στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου, αλλά και την κατάσταση που βρίσκονταν λίγα 24ωρα μετά το φρικτό συμβάν.

“Όταν επισκέφθηκα τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο, ήταν σε ψυχολογικό σοκ. Τους μιλούσα και κοιτούσαν το ταβάνι. Χρειάστηκε πολύς κόπος για να έχω επαφή μαζί τους και να μου πουν τι ακριβώς έγινε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση“, ανέφερε η κ. Κοβάτση κατά την κατάθεσή της.

Μάλιστα, για τον έναν φίλο του Άλκη, δήλωσε πως έφερε βαθύ τραύμα μήκους 9 εκ. το οποίο ήταν “εκ των προτέρων συρραμένο”. Για τον έτερο φίλο τόνισε μεταξύ άλλων πως έφερε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, ενώ είχε και βαθύ θλαστικό τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής.

Οι περιγραφές της κ. Κοβάτση ήταν ανατριχιαστικές όταν αναφέρθηκε στα θανατηφόρα τραύματα που προκάλεσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στον Άλκη.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε, ο άτυχος 19χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα από τρία νύσσοντα και τέμνοντα όργανα και τουλάχιστον δύο θλώντα όργανα.

Η έμπειρη ιατροδικαστής περιέγραψε διεξοδικά τα τραύματα που έφερε ο Άλκης στο κεφάλι.

“Η εξωτερική εικόνα δεν συνάδει με την εσωτερική. Αν πήγαιναν στο νοσοκομείο ο Άλκης και ο φίλος του, οι γιατροί θα έπεφταν επάνω στο κεφάλι του φίλου του και στον μηρό του Άλκη. Από τα χτυπήματα, ο εγκέφαλος είχε φουσκώσει και δεν χωρούσε στο κρανίο“.

Όσον αφορά στο τραύμα που έχει στον δεξί μηρό, σύμφωνα με την ιατροδικαστή, η μέγιστη διάμετρος είναι 1 εκατοστό και το βάθος 9 εκατοστά. “Έχει τρώσει τη μοιραία αρτηρία και προκάλεσε αιμορραγία. Προκλήθηκε από νύσσον και τέμνον όργανο. Το συγκεκριμένο τραύμα είναι ασύμφωνο με δρεπάνι ή κάραμπιτ“, τόνισε.

Στη συνέχεια έδωσε λεπτομέρειες για τα δύο τραύματα του Άλκη στον αριστερό μηρό.

Όπως είπε η κ. Κοβάτση, προκλήθηκαν από διαφορετικό όργανο. “Σε αυτόν τον νέο άνθρωπο, μόνο αυτά τα τραύματα, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν θα προκαλούσαν τον θάνατο στον Άλκη”.

Το ένα τραύμα είναι συμβατό με το μαχαίρι κάραμπιτ, ενώ το άλλο τραύμα δεν είναι ασύμβατο με πλήρες τραύμα από δρεπάνι. “Μόνο αν μπήκε για λίγο η λάμα θα μπορούσε να είναι συμβατό“, είπε η ιατροδικαστής.

Η πρόεδρος της έδρας, έθεσε ευθεία ερώτηση στην κ. Κοβάτση για το εάν υπήρχε πιθανότητα ο Άλκης να ζούσε, σε περίπτωση που μεταφέρονταν μέσα σε λίγα λεπτά στο νοσοκομείο. Η ιατροδικαστής κούνησε αρνητικά το κεφάλι και είπε: “Ακόμα και αν το συμβάν συνέβαινε σε εξωτερική πύλη μεγάλου νοσοκομείου ο Άλκης δεν θα ζούσε. Όλοι θα έπεφταν πάνω στο τραύμα του μηρού. Το κεφάλι του Άλκη φώναζε από μέσα και όχι από έξω“.

“Εγώ είμαι αυτός που τον χτύπησα στο πόδι”, ομολόγησε ο 2ος κατηγορούμενος

«Εγώ είμαι αυτός που χτύπησα τον Άλκη στο πόδι, αυτό ήταν μια φευγαλέα σκιά που ακόμη δεν το θυμάμαι καλά».

Με αυτά τα λόγια, ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, Α. Γ., παραδέχθηκε κατά την απολογία του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης πως εκείνος ήταν που κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στο πόδι του 19χρονου, το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου.

Ήταν ο μοναδικός από τους 12 ενόχους που παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον Άλκη Καμπανό.

«Συγγνώμη στους γονείς του Άλκη»

«Θέλω και πρέπει να ζητήσω τεράστια συγγνώμη από οικογένεια αυτή, ειδικά στους γονείς του Άλκη», ανέφερε επίσης κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος.

«Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του Άλκη»

«Απλώς θα ήθελα να πω ότι ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω δυστυχώς, μακάρι να ήμουν εγώ στη Θέση του Άλκη και να μην ήταν αυτό το παιδί εκεί που βρίσκεται», ανέφερε σε άλλο σημείο της απολογίας του.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην απολογία του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες συνειδητοποίησε πως εκείνος ήταν που κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στη μηριαία αρτηρία του Άλκη Καμπανού το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου.

Αντιφάσεις εντόπισε η Εισαγγελέας

«Εγώ κύριε κατηγορούμενε δεν πιστεύω αυτά που λέτε». Αυτό είχε πει η Εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε να απευθύνει ερωτήσεις προς τον δεύτερο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Άλκη.

Η εισαγγελέας «βομβάρδισε» τον κατηγορούμενο με ερωτήσεις, εντοπίζοντας αντιφάσεις σε όσα ανέφερε αρχικά στην Αστυνομία, στη συνέχεια στην ανακρίτρια και μετά στην απολογία του ενώπιον του Δικαστηρίου.

«Ο 1ος κατηγορούμενος σχεδίασε την επίθεση, είναι αδιαμφισβήτητο»

Η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Κυριακή Κλιάμπα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο 1ος κατηγορούμενος ήταν ο “εγκέφαλος” της δολοφονικής επίθεσης στον Άλκη Καμπανό και την παρέα του.

Η εισαγγελέας, κατά την αγόρευσή της, σχολίασε τις καταθέσεις του 1ου κατηγορούμενου και έκανε λόγο για συνεχείς αντιφάσεις και ασαφείς απαντήσεις ενώπιον του δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.