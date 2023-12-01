Θεσσαλονίκη: Oδηγός έχει πάρει 196 κλήσεις από την Τροχαία

Οι περισσότεροι οδηγοί όταν βλέπουν ένα ροζ χαρτάκι στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου τους συνετίζονται και την επόμενη φορά που θα θελήσουν να παρανομήσουν, το σκέφτονται διπλά και τριπλά φοβούμενοι το πρόστιμο και τις κυρώσεις του νόμου.

Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι «σαρώνουν» στις κλήσεις και δεν βάζουν με τίποτα μυαλό.

Αυτό τουλάχιστον καταδεικνύουν τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η δημοτική αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφεται οδηγός στην πόλη να έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, καθώς της βεβαιώθηκαν 196 παραβάσεις.

Πρόκειται για παραβάσεις, κάθε είδους, που συμπεριλαμβάνονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Από υπερβολική ταχύτητα έως διέλευση κόκκινου σηματοδότη, παράνομο παρκάρισμα, διπλοστάθμευση κ.ά., με το συνολικό ύψος των προστίμων να ξεπερνά τις 11.000 ευρώ, χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί το ύψος των προσαυξήσεων.

Βέβαια και όσοι ακολουθούν στη λίστα των παραβάσεων στη Θεσσαλονίκη δεν υπολείπονται κατά πολύ… Το «αργυρό» μετάλλιο απονέμεται σε οδηγό που μετρά 160 κλήσεις, ενώ μόλις δέκα λιγότερες έχει ο τρίτος στη σειρά κατάταξης.

Οι παραπάνω κλήσεις κόπηκαν από την έναρξη λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας έως και σήμερα και αφορούν αποκλειστικά και μόνο παραβάσεις που βεβαιώθηκαν εντός του δήμου Θεσσαλονίκης, δίχως να προσμετρώνται άλλες που -ενδεχομένως- βεβαιώθηκαν σε γειτονικούς δήμους.

«Ειδικά στο κέντρο, υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που μας είναι γνωστά από άποψη παραβατικότητας. Μπορεί οι δημοτικοί αστυνομικοί να μην θυμούνται την πινακίδα απ’ έξω, αλλά θυμούνται χρώμα, ένα χαρακτηριστικό που φέρει το όχημα, το χρώμα από τα καθίσματα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας δήμου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Αλλαγιώτης.

Βέβαια, υπάρχουν και οδηγοί οι οποίοι πονηρά σκεπτόμενοι -και για να γλιτώσουν την κλήση, επιλέγουν να τοποθετήσουν στο τζάμι του αυτοκινήτου τους ένα παλαιότερο ροζ χαρτάκι, ώστε να ξεγελάσουν τους δημοτικούς αστυνομικούς.

Άλλοι πάλι αρπάζουν από γειτονικό αυτοκίνητο την κλήση και την τοποθετούν στο δικό τους παρμπρίζ, πάλι με την ελπίδα πως θα γλιτώσουν το πρόστιμο, ενώ μια μερίδα πολιτών χρησιμοποιούν κάρτες αναπήρων που ανήκουν σε φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα, φροντίζοντας ωστόσο να καλύπτουν τον αριθμό πινακίδας που υπάρχει στην κάρτα.

«Επειδή όλα αυτά τα ξέρουμε, τσεκάρουμε τις κλήσεις που υπάρχουν στα αυτοκίνητα. Μέσα στα 20 χρόνια παρουσίας στους δρόμους, τα έχουμε δει όλα. Εμείς υποχρεούμαστε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να είμαστε ίσοι και δίκαιοι απέναντι σε όλους» πρόσθεσε ο κ. Αλλαγιώτης.

Οι έλεγχοι της δημοτικής αστυνομίας θα είναι εντατικοί το επόμενο διάστημα και ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, ενώ συνολικά, από τις αρχές του 2023 έως και τις 30 Νοεμβρίου, οι δημοτικοί αστυνομικοί του δήμου Θεσσαλονίκης βεβαίωσαν 130.184 παραβάσεις του ΚΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.