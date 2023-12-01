Λογαριασμός
Χανιά: Κλείδωσαν και άφησαν το παιδί στο αυτοκίνητο – Το είδαν περαστικοί να κλαίει και κάλεσαν τις Αρχές

Το παιδί, περίπου 5-6 ετών ήταν κλειδωμένο μέσα στο όχημα και έκλαιγε - Αμέσως οι περαστικοί κάλεσαν την αστυνομία που πήγε στην πλατεία.

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι στην πλατεία 1866 στο κέντρο των Χανίων.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, περαστικοί από την πλατεία είδαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο, ένα μικρό κοριτσάκι κλεισμένο.

Το παιδί, περίπου 5-6 ετών ήταν κλειδωμένο μέσα στο όχημα και έκλαιγε. Αμέσως οι περαστικοί κάλεσαν την αστυνομία που πήγε στην πλατεία.

Οι αστυνομικοί μέσω της πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος βρήκαν τον πατέρα ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη μητέρα που πήγε και ξεκλείδωσε το παιδί από το αυτοκίνητο.

