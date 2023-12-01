Στη σύλληψη ενός 65χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά σε «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» προχώρησε η αστυνομία στις Σέρρες.

Ειδικότερα, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχή των Σερρών, κατά την οποία διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: τρία χάλκινα νομίσματα του 4 ου π.Χ. αιώνα, ένας ανιχνευτής μετάλλων και δύο βιβλία που σχετίζονται με αρχαία νομίσματα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.