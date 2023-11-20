Την έναρξη από σήμερα και έως τις 27 Νοεμβρίου της διαδικασίας κατ΄εξαίρεση αίτησης για μετεγγραφή-μετακίνηση σπουδαστών των ΑΕΙ ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με σχετική του ανακοίνωση.

Οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες στοιχειοθετούνται πλήρως από σχετικά έγγραφα.

Αναφέρεται συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωση :«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι οι αιτήσεις για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται από Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16.00.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ( πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ)

Στην ειδική εφαρμογή των κατ' εξαίρεση μετεγγραφών είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

