Σε πενταετή κάθειρξη καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής Στάθης Παναγιωτόπουλος, που παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της δημοσιοποίησης - μέσου Διαδικτύου - υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ- ΜΠΕ, κάνοντας δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, το δικαστήριο αναβάθμισε την επίδικη πράξη σε κακούργημα (από πλημμέλημα), κρίνοντας ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε με σκοπό να επιφέρει βλάβη στην παθούσα. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισαν να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής ενόψει του επόμενου βαθμού δικαιοδοσίας (Πενταμελές Εφετείο), με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών ύστερα από αίτημα της πλευράς της παθούσας. Στην απολογία του ο 60χρονος φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του, τονίζοντας όμως ότι δεν ενήργησε με σκοπό να προκαλέσει βλάβη στην καταγγέλλουσα. Υποστήριξε δε, κατά πληροφορίες, ότι επρόκειτο για «πάθος», προϊόν διαπιστωμένης ψυχικής νόσου.

Η παραπάνω υπόθεση - η πρώτη από τις τρεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, με κοινό ποινικό αντικείμενο - έφτασε στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης ύστερα από διαδοχικές εφέσεις κατά της προηγούμενης απόφασης του Πλημμελειοδικείου με την οποία ο 60χρονος είχε καταδικαστεί σε πενταετή φυλάκιση, με αναστολή, (και επιπλέον χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ).

Μεταξύ αυτών που είχαν ασκήσει έφεση ήταν ο εισαγγελέας, με το σκεπτικό ότι το συγκεκριμένο αδίκημα (παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κατ' εξακολούθηση) θα έπρεπε να αναβαθμιστεί στην κακουργηματική του μορφή, όπως κι έγινε.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η προηγούμενη απόφαση ακυρώθηκε. Ως κακούργημα - άλλωστε - αντιμετωπίστηκαν οι δύο άλλες δικογραφίες που αποκαλύφθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021, για τις οποίες είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.