Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πορείες για την 50η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο.

Στη Θεσσαλονίκη, πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, απ’ όπου ξεκίνησε η πορεία. Η πορεία κινείται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα καταλήξει στο σημείο εκκίνησης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στην πορεία πρωτοστατεί ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Συμμετέχουν δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, αριστερές οργανώσεις, κόμματα της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, εργατικά σωματεία και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Στην πορεία οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα για το Πολυτεχνείο, αντιιμπεριαλιστικού χαρακτήρα αλλά και συνθήματα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, λόγω του πολέμου με το Ισραήλ. Σημειώνεται πως αρκετοί διαδηλωτές κρατούν παλαιστινιακές σημαίες.

Σημειώνεται πως οι κάδοι απορριμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουν απομακρυνθεί από συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα έχουν κατεβάσει τα στόρια τους, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Σε κοντινή απόσταση, ακολουθεί το δεύτερο μπλοκ της μεγάλης πορείας για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Σε αυτό συμμετέχουν συλλογικότητες, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, φοιτητικοί σύλλογοι που πρόσκεινται στον χώρο αυτό καθώς και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σε ένα από τα πανό τους αναγράφεται το εξής: “Τα 50 χρόνια είναι η αρχή, τη μνήμη του Νοέμβρη κρατάμε ζωντανή“.

Σε εξέλιξη η μεγάλη πορεία στην Πάτρα

Σε εξέλιξη βρίσκονται και στην Πάτρα οι δύο απογευματινές πορείες. Η πρώτη βρίσκεται σε εξέλιξη με σημείο εκκίνησης το Εργατικό Κέντρο και η δεύτερη θα ξεκινήσει από το Παράρτημα στις 6 μ.μ. Στην πορεία του Εργατικού Κέντρου, συμμετείχαν συνδικαλιστικοί φορείς και σωματεία, φοιτητές καθώς και η Δημοτική Αρχή Πάτρας, σύμφωνα με το tempo24.

Με την σημαία της Παλαιστίνης και “ματωμένα” παιδικά ρούχα η πορεία στο Βόλο

Η σημαία της Παλαιστίνης όπου πάνω της βρίσκονται παιδικά “αιματοβαμένα” ρούχα, θα είναι ο οδηγός της πορείας του Πολυτεχνείου στον Βόλο. Σύμφωνα με το gegonota.news, με σημαίες της Παλαιστίνης και πανό συμμετέχουν οι φοιτητές στην πορεία-για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η πορεία ξεκινά από την Θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , όπου μετέχουν φορείς, σύλλογοι, κόμματα.

Πηγή: skai.gr

