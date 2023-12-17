Σε σύλληψη μετατράπηκε μία από τις 17 προσαγωγές στις οποίες προχώρησαν χθες αστυνομικοί για τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στη συμβολή των οδών Κλεάνθους και Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 16χρονος για απλή σωματική βλάβη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι 16 αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από τριάντα ανήλικοι φορώντας κράνη και κουκούλες συνεπλάκησαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, περίπου στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου. Διερχόμενοι πολίτες ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Από το επεισόδιο δεν τραυματίστηκε κανείς. Τα αίτια της συμπλοκής διερευνώνται.

