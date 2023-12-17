Ανοιχτά είναι σήμερα όλα τα εμπορικά καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα σε όλη τη Ελλάδα, με το εορταστικό ωράριο λειτουργίας να ξεκινά από τις 11:00 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Αργότερα ωστόσο θα κλείσουν τα πολυκαταστήματα, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά για δύο ώρες ακόμα έως τις 8 το βράδυ.

Σε ό,τι αφορά τα Super Market είναι ανοιχτά από τις 11:00-18:00. Στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου.

Τα καταστήματα θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου καθώς και τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου αλλά και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου.

Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2023, έχει ως εξής:

