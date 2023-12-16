Προσαγωγές 17 νεαρών πραγματοποίησε η αστυνομία στην Τούμπα

Επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 17 προσαγωγές ατόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιήθηκε έπειτα από αναφορές για τη μαζική παρουσία ατόμων στην Τούμπα, ενώ διερευνάται εάν προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο στη συγκεκριμένη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

