Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ημέρα που βύθισε τη χώρα σε πένθος.
Ειδικότερα κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί:
- Στις 09:30, έξω από το νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, από μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων νοσοκομείων “Γ. Γεννηματάς” και “Άγιος Δημήτριος”.
- Στις 10:30, μέλη εργατικών σωματείων, συλλογικοτήτων, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, φοιτητές και μαθητές θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου.
- Στις 10:30, στην Καμάρα, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητικών συλλόγων και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.
- Στις 18:00, διαδικτυακό κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από τον Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης.
- Στις 19:00, έξω από τον Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης, μέλη του ΠΑΜΕ, του ΜΑΣ, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.
- Στις 23:21, στον Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.
Πηγή: thestival.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.