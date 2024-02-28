Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ημέρα που βύθισε τη χώρα σε πένθος.

Ειδικότερα κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί:

Στις 09:30, έξω από το νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, από μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων νοσοκομείων “Γ. Γεννηματάς” και “Άγιος Δημήτριος”.

Στις 10:30, μέλη εργατικών σωματείων, συλλογικοτήτων, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, φοιτητές και μαθητές θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου.

Στις 10:30, στην Καμάρα, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητικών συλλόγων και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Στις 18:00, διαδικτυακό κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από τον Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης.

Στις 19:00, έξω από τον Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης, μέλη του ΠΑΜΕ, του ΜΑΣ, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Στις 23:21, στον Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

