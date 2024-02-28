Λογαριασμός
Μπαράζ κινητοποιήσεων σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τον ένα χρόνο της τραγωδίας των Τεμπών

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς

Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη

Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ημέρα που βύθισε τη χώρα σε πένθος.

Ειδικότερα κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί: 

  • Στις 09:30, έξω από το νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, από μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων νοσοκομείων “Γ. Γεννηματάς” και “Άγιος Δημήτριος”.
  • Στις 10:30, μέλη εργατικών σωματείων, συλλογικοτήτων, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, φοιτητές και μαθητές θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου.
  • Στις 10:30, στην Καμάρα, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητικών συλλόγων και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.
  • Στις 18:00, διαδικτυακό κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από τον Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης.
  • Στις 19:00, έξω από τον Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης, μέλη του ΠΑΜΕ, του ΜΑΣ, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.
  • Στις 23:21, στον Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.
Πηγή: thestival.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη Τέμπη κινητοποιήσεις
