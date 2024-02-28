Γραπτή δήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εξέδωσε ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμανλής.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Καραμανλή:

«Ένα χρόνο μετά, η σκέψη όλων μας δεν μπορεί να φύγει από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη.

Η προσωπική μου οδύνη και η συναίσθηση της πολιτικής ευθύνης, με οδήγησαν εκείνη την ημέρα στην άμεση παραίτηση.

Όμως, η σκέψη μου δεν θα φύγει ποτέ από τους 57 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους, τους τραυματίες και τους επιβάτες που βίωσαν την τραγωδία, και βέβαια τους συγγενείς των θυμάτων.

Κανένας δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο που βιώνουν, έχουν και θα έχουν πάντα τον σεβασμό μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

