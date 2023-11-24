Θεσσαλονίκη: 47χρονος έκρυβε δεκάδες όπλα, σπαθιά και μαχαίρια στο σπίτι του

Οργανωμένη επιχείρηση για τη σύλληψη ενός 47χρονου στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών αφού πληροφορήθηκαν πως κατείχε στο σπίτι του στην Πολίχνη δεκάδες όπλα, σπαθιά και μαχαίρια.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε από την αστυνομία δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί όρων ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας και περί της Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις.

Σημειώνεται πως τα κατασχεθέντα όπλα και οι ασύρματοι θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούσε σε παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, πραγματοποίησαν οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην Πολίχνη, κατά την οποία συνελήφθη ένα άτομο.

Πρόκειται για ημεδαπό ηλικίας 47 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε από την αστυνομία δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί όρων ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας και περί της Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω επιχείρησης, αστυνομικοί της επιληφθείσας Υπηρεσίας εντόπισαν πρωινές ώρες χθες (23-11-2023), τον 47χρονο και έπειτα από νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 κυνηγετικά όπλα, ήτοι μία ημιαυτόματη και μία επαναληπτική καραμπίνα, για τα οποία κατείχε σχετικές άδειες σε ισχύ, όμως προέβη στην τροποποίησή τους με την προσθήκη εξαρτημάτων και λοιπών στοιχείων, προκειμένου να προσομοιάζουν με πολεμικά τυφέκια,

• 7 γεμιστήρες, εκ των οποίων οι έξι τροποποιημένοι,

• 1 αφαιρεμένος μειωτήρας γεμιστήρα,

• 1 αποσπώμενο κοντάκι,

• 1 αποσπώμενη χειρολαβή όπλου,

• 607 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

• 5 σπαθιά, δύο μεσαιωνικού τύπου και τρία τύπου katana,

• 2 μαχαίρια, ένα πτυσσόμενο και ένα με ενσωματωμένη σιδερογροθιά,

• 1 ξιφολόγχη στρατιωτικού τύπου,

• 55 κροτίδες,

• 1 επιχειρησιακό γιλέκο, στο οποίο ήταν προσαρτημένα τα προαναφερόμενα μαχαίρια και

• 3 ασύρματοι πομποδέκτες, 1 σταθερός και 2 φορητοί, με δυνατότητα να συγχρονιστούν στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ.

