Έναν ευρηματικό τρόπο βρήκε ένας 25χρονος για να κρύβει ποσότητες κοκαΐνης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Οι αρχές του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 25χρονο καθώς, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του σε περιοχή της Πυλαίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 59,3 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ένα νάιλον σακούλα κενού περιεχομένου, τα οποία εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό μπαταρίας φορτηγού που είχε διαμορφωθεί αναλόγως, παραμένοντας πλήρως λειτουργική.

Επίσης, κατασχέθηκαν, ένα κατσαβίδι και ένα σωληνωτό κλειδί, τα οποία βρέθηκαν στον χώρο και χρησιμοποιούνταν για τη διάνοιξη της μπαταρίας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών, το οποίο βρέθηκε κρυμμένο εντός συσκευής βραστήρα.

Τέλος, στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των (300) ευρώ ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών και ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του.

Επίσης, από το απόγευμα της 06-03-2024 έως και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (12-03-2024), οι αρχές συνέλαβαν, σε διάφορες περιοχές της πόλης,ακόμα 44 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

