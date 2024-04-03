Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε γιατρός για «φακελάκια» από ασθενείς στο «Θεαγένειο»

Γιατρός καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 μηνών, επειδή εισέπραττε «φακελάκια» από ασθενείς του, στο «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, προκειμένου να παρακάμψει τη λίστα αναμονής στα χειρουργεία. Το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή για τρία χρόνια, υπό τον όρο της εμφάνισής του, μία φορά το μήνα, στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου όπου διαμένει.

Το κατηγορητήριο περιελάμβανε 16 καταγγελίες χρηματισμού, για 11 από τις οποίες κρίθηκε ένοχος (κατ' επάγγελμα) και για τις υπόλοιπες πέντε αθωώθηκε. Οι πράξεις τελέστηκαν κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον ίδιο μήνα του επόμενου έτους, ενώ τα ποσά που έπαιρνε, κατά τη δικογραφία, κυμαίνονταν ανάλογα με την περίπτωση από 800 έως 1600 ευρώ.

Το δικαστήριο τον έκρινε επίσης ένοχο για την πράξη της απόπειρας απειλής και εκφοβισμού, σε τρεις περιπτώσεις (αθωώθηκε για άλλες τρεις), επειδή όταν ξεκίνησε η εις βάρος του ποινική έρευνα απειλούσε τους μάρτυρες - ασθενείς και συγγενείς τους, ώστε να μην καταθέσουν εναντίον του.

Όπως καταγγέλθηκε, ο 61 ετών γιατρός, με ειδικότητα γυναικολόγου - ογκολόγου, και προσωρινός διευθυντής κατά το επίδικο διάστημα σε κλινική του «Θεαγενείου» επικαλούμενος τον επείγοντα χαρακτήρα των χειρουργείων που είχαν ανάγκη οι ασθενείς, ζητούσε από τους ίδιους ή τους συνοδούς τους, χρηματικά ποσά για να παρακάμψει υπέρ τους τη λίστα αναμονής που, όπως φέρεται να διατείνονταν, ήταν αρκετοί μήνες.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2019, κατόπιν καταγγελίας μίας ασθενούς του στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. Στην κατοχή του είχαν βρεθεί προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 1.000 ευρώ που του είχαν παραδώσει οι "αδιάφθοροι" της ΕΛ.ΑΣ., προσποιούμενοι συγγενικό πρόσωπο της καταγγέλλουσας. Κατά την έρευνα που διεξήχθη στο γραφείο του κατασχέθηκαν δύο ατζέντες με ονόματα ασθενών. Με βάση τις ατζέντες αυτές η ανακρίτρια που είχε αναλάβει την υπόθεση ζήτησε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων να εξετάσει τυχόν άλλες περιπτώσεις χρηματισμού. Έτσι προσήλθαν κι οι άλλοι ασθενείς ή συγγενικά πρόσωπα αυτών που περιελήφθησαν τελικά στο κατηγορητήριο.

Στην απολογία του ο γιατρός αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα «σκευωρίας». Όπως ανέφεραν οι υπερασπιστές του, το επίδικο διάστημα ο εντολέας τους διενήργησε περί τα 300 χειρουργεία και κανείς άλλος πλην των 16 παραπάνω δεν βρέθηκε να τον καταγγείλει και μάλιστα με έωλους και ανυπόστατους ισχυρισμούς, όπως χαρακτηριστικά επισήμαναν στις αγορεύσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

