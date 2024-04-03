Συνελήφθησαν 2 άτομα για «πειρατεία» συνδρομητικών καναλιών

Συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ένας 32χρονος και ένας 39χρονος σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο 32χρονος κατείχε και χρησιμοποιούσε παράνομη συσκευή προβολής συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου, ενώ ο 39χρονος εμπορεύονταν συσκευές που παρέχουν παράνομη πρόσβαση σε συνδρομητικά τηλεοπτικά κανάλια μέσω διαδικτύου.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για κάθε υπόθεση.

Ακολούθησε μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα και μετά από ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εμπλοκή των δύο ατόμων στην υπόθεση και μετά από επιχειρησιακές επεμβάσεις συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.