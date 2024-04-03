«Στη Folli Follie δεν μπορούσα ούτε να τελειώσω τη φράση μου.. Δεν έβλεπα τον εαυτό μου στο μέλλον να συνεχίζει με αυτό το brand» είπε στην έναρξη της απολογίας του ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος αναφερόμενος στον πατέρα και συγκατηγορούμενο του.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος για το «σκάνδαλο» που έλαβε διεθνείς διαστάσεις είπε στο τριμελές Εφετείο πως ο πατέρας του και ιδρυτής του Ομίλου Δημήτρης Κουτσολιούτσος ουσιαστικά δεν επέτρεπε να λειτουργήσει άλλος στην εταιρεία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η εταιρία ουσιαστικά «ήταν ενός ανδρός αρχή» και πως ο ίδιος όσες ιδέες κι αν είχε και όσο και αν ήθελε να προσφέρει «δεν ακουγόμουν».

Ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος είπε απολογούμενος πως μετά την είσοδο της εταιρίας στο Χρηματιστήριο, όπου φάνηκαν τα καλά αποτελέσματα είχε πετύχει μέχρι τότε η Folli Follie, ήρθε μία πρόταση που αξιοποιήθηκε από τον ίδιο: «Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ενώ όλοι στην Ελλάδα μας ξέρανε, έγινε μια πρόταση για ιδιωτικοποίηση καταστημάτων αφορολόγητων ειδών» είπε ο κ. Κουτσολιούτσος λέγοντας ότι μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΚΑΕ και εκεί «άρχισα να διοχετεύω όλη μου την ενέργεια. Για να είσαι στο αεροδρόμιο πρέπει να είσαι μια γνωστή μάρκα. Οι ταξιδιώτες είναι διεθνείς. Αυτή η εργασία μου, όλη αυτή η προσπάθεια, μας έφερε σε επαφή με μεγάλους οίκους του εξωτερικού».

Ο γιος του ιδρυτή του Ομίλου που κατέρρευσε το 2018, στην αρχή της απολογίας του αναφέρθηκε στις σπουδές του και στην εισαγωγή του στο δημιούργημα του πατέρα του, αλλά και ειδικότερα ενασχόληση του με την εταιρία.

Η απολογία του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου διακόπηκε για αύριο οπότε και αναμένεται να αναφερθεί στα πεπραγμένα του κλάδου της Ασίας που έδωσαν το πλήγμα τον Όμιλο.

Νωρίτερα, πριν επιστρέψει στο εδώλιο για να δώσει την θέση στο βήμα στον γιό του, Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος είπε πως οι έλεγχοι στην εταιρία δεν έγιναν σωστά, καθώς "όλο αυτό το διάστημα υπήρξε μια σύμπραξη της PwC (ελεγκτική εταιρία) με τη νέα διοίκηση της εταιρείας και την ανοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς".

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος «Ο νους μου όλο αυτό το διάστημα είναι εκεί. Για ποιο λόγο πέντε χρόνια έχουν πουληθεί τα πάντα και συνεχίζεται ένα ψέματα μέχρι σήμερα; Είμαι τόσο στεναχωρημένος.... Κανονικά θα έπρεπε να είμαι σε κάποιο ίδρυμα για κατάθλιψη θα το παλέψω όμως για να αποκατασταθούν οι άνθρωποι... Αυτό ήθελα να σας πω γιατί είναι μέσα μου».

